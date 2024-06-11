Маттеус: Германия не является главным фаворитом Евро-2024, но входит в их число

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился мыслями о перспективах сборной Германии на домашнем чемпионате Европы — 2024.

«После этих выступлений (товарищеских матчей с Украиной (0:0) и Грецией (2:1). — Прим. «Чемпионата») Германия не является главным фаворитом на чемпионате Европы, но мы входим в их число — в том числе из-за преимущества домашнего поля. Я надеюсь, что эйфория в Германии будет велика не только на стадионах, но и в городах и на улицах», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Германии начнёт свой путь на турнире с группы A, где её соперниками станут национальные команды Шотландии, Венгрии и Швейцарии.