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Аленичев: я открыт для предложений, хочется вернуться к тренерской работе

Аленичев: я открыт для предложений, хочется вернуться к тренерской работе
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Известный российский экс-футболист и тренер Дмитрий Аленичев заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру. Он подчеркнул, что открыт для предложений, несмотря на затянувшуюся паузу в статусе безработного. Аленичев подчеркнул, что ему хочется вернуться к работе

«Сколько контрактов мне предлагали за время паузы в работе? Ни одного. Только в устном порядке. Таких предложений было немало, но они не заслуживали моего интереса.

Пауза получается достаточно продолжительная, конечно, хочется вернуться к работе. Но я не сижу на диване, отдыхая и смотря телевизор. Мне не скучно, и, если появится вариант с клубом, который устроит, с удовольствием буду тренировать. Я открыт для предложений, надеюсь, такой шанс мне представится», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Аленичев может возглавить «Балтику». Однако сам специалист опроверг эту информацию.

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