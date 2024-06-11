Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев: думаю, история «Спартака» с Промесом закончилась

Аленичев: думаю, история «Спартака» с Промесом закончилась
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса, которому грозит тюрьма на родине — в Нидерландах.

«Я видел, что он начал тренироваться. Главное, чтобы у него благополучно завершилось его дело, а в том, что он ещё поиграет, я не сомневаюсь.

Поиграет ли он ещё в «Спартаке»? Как раз в том, что он вернётся в клуб, я сомневаюсь. Думаю, что история «Спартака» с Промесом закончилась», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, Квинси Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков и поножовщину с родственником.

Материалы по теме
Промеса освободили в ОАЭ! Что теперь будет с футболистом «Спартака»? LIVE
Live
Промеса освободили в ОАЭ! Что теперь будет с футболистом «Спартака»? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android