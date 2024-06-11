Аленичев: думаю, история «Спартака» с Промесом закончилась

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса, которому грозит тюрьма на родине — в Нидерландах.

«Я видел, что он начал тренироваться. Главное, чтобы у него благополучно завершилось его дело, а в том, что он ещё поиграет, я не сомневаюсь.

Поиграет ли он ещё в «Спартаке»? Как раз в том, что он вернётся в клуб, я сомневаюсь. Думаю, что история «Спартака» с Промесом закончилась», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, Квинси Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков и поножовщину с родственником.