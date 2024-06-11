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Песьяков рассказал, после какого матча принял решение уйти из «Ростова»

Песьяков рассказал, после какого матча принял решение уйти из «Ростова»
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал своё решение уйти из «Ростова», а также назвал конкретный матч, после которого согласился на предложение своего нового клуба.

«В «Ростове» мне предложили контракт на два года сразу после игры с «Динамо». После «Факела» мы встретились (с руководством клуба), на словах договорились. Потом перед «Спартаком» появился вариант с «Крыльями». На самом деле я его всерьёз не рассматривал. Потому что не видел смысла, мне всё нравилось. Но именно игра со «Cпартаком» каким-то щелчком стала: замена, ошибка, травма и так далее. И мы приняли резкое решение.

Здесь много разных факторов: например, наши переезды – меня никогда нет дома, а мне бы хотелось больше времени проводить с семьёй. У меня была некая усталость от дорог, от того, что платят раз в три месяца. Это всё ни для кого не секрет, всё в прессе обсуждается. Плюс триггером стала игра со «Спартаком», достаточно эмоциональная в плохом плане. После этого матча было принято решение. Да, у меня лежал контракт «Ростова», мне надо было только поставить подпись. Но так сложилась судьба. Всё понемногу накопилось, захотелось более спокойной жизни», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, о подписании контракта с Сергеем Песьяковым «Крылья Советов» объявили в конце мая. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».

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