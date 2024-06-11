«Мы все совершаем ошибки». Экс-игрок сборной Германии Маттеус встал на защиту Нойера

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о критике, обрушившейся на голкипера сборной Германии Мануэля Нойера, и встал на его защиту. Напомним, Нойер допустил ошибку в минувшем товарищеском матче с греческой национальной командой (2:1), из-за которой соперник бундестим открыл счёт в матче.

«Это ничем нам не поможет. Можно критиковать Нойера за его ошибку в Мадриде или с Грецией, но можно и хвалить его за сейвы против греков. У нас, немцев, есть тенденция часто видеть негативные истории. Я тоже критиковал Нойера, но всё должно быть в меру.

Если мы хотим успешно провести чемпионат Европы, мы как эксперты и журналисты также обязаны поддерживать команду. Я знаю это по другим странам. Несмотря на то что там пишут громкие заголовки, во время игры команду снова поддерживают.

Юлиан Нагельсман остановил свой выбор на Нойере, который вдохновлял нас более 14 лет и способствовал многим успехам. Мы все совершаем ошибки. Точка», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Германии начнёт свой путь на турнире с группы A, где её соперниками станут национальные команды Шотландии, Венгрии и Швейцарии.