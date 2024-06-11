В «Родине» объявили список футболистов, которых клуб не готов продавать

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин назвал список футболистов, которых московский клуб не готов продавать в летнее трансферное окно. По словам функционера, «Родина» не будет рассматривать предложение по Руслану Фищенко, Астику Гордюшенко, Ивану Тимошенко и Мите Крижану.

«Руслан Фищенко, Астик Гордюшенко, Иван Тимошенко и Митя Крижан очень многое сделали для клуба. Зимой у них были предложения. Мы с ними обговаривали, что идём дальше вместе, но если не поднимаемся в Премьер-Лигу, то при наличии хорошего предложения из РПЛ их летом отпустим. Трое из этих ребят уже подтвердили: несмотря на наличие этих самых новых предложений, они остаются с нами и дальше. Вопрос по Гордюшенко, Фищенко и Крижану закрыт. У них длительные контракты, и предложения по ним мы больше не рассматриваем», – приводит слова Зинина Metaratings.

Напомним, в прошлом сезоне «Родина» финишировала на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, не сумев побороться за выход в Премьер-Лигу.