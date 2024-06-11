Смотрите открытие Евро вместе с «Чемпионатом»!

Спортивный портал «Чемпионат» приглашает провести праздничный футбольный вечер в самом сердце Москвы. Просмотр матча-открытия Евро-2024 вместе с друзьями и читателями championat.com, dj-сет от Влада Микеева, приветственные напитки, а также предматчевая студия с экспертами «Чемпионата» будут ждать в «BetBoom Доме Динамо» 14 июня. Все гости могут прийти в джерси своих любимых сборных!

Начало в 20:00. Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Обращаем внимание, что гостям должно исполниться 18 лет.

Адрес: Красная площадь, 3. ГУМ, 1 линия, 2 этаж. Вход на углу Красной площади и Никольской улицы через «Динамо СТОр».