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Корнаухов: Криштиану Роналду будет в основе сборной Португалии на Евро-2024

Корнаухов: Криштиану Роналду будет в основе сборной Португалии на Евро-2024
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов считает, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет играть в стартовом составе сборной Португалии на Евро-2024.

«Если его вызвали в сборную, то я думаю, что Криштиану, скорее всего, будет игроком основного состава. Второй вопрос — если не пойдёт у него, то тогда Мартинес уберёт его из стартового состава. Думаю, что они договорятся ещё до турнира. Если он не будет успевать за этим футболом, ему будет тяжело, то это будет человек, который выходит со скамейки запасных и помогать. На мой взгляд, сборная Португалии — скрытый фаворит турнира», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Португалии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Чехии, Турции и Грузии.

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