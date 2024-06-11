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Корнеев: Воробьёв не дотягивает до уровня «Локомотива»

Корнеев: Воробьёв не дотягивает до уровня «Локомотива»
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев отреагировал на новость о подписании железнодорожниками форварда Дмитрия Воробьёва из «Оренбурга». По мнению специалиста, новичок не дотягивает до уровня «Локомотива», если клуб ставит перед собой наивысшие турнирные задачи. Корнеев предположил, что выбор кандидатуры Воробьёва обусловлен ограниченным бюджетом московского клуба.

«По мне, Воробьёв – это нападающий, который не дотягивает до уровня «Локомотива», если клуб ставит задачу быть в тройке. Видимо, ограничения в бюджете заставляют спортивный блок останавливаться на таких вариантах. Меня этот выбор удивил», – приводит слова Карнеева Metaratings.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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