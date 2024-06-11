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Тренер сборной Португалии: Роналду одержим желанием быть лучшим, это заразительно

Тренер сборной Португалии: Роналду одержим желанием быть лучшим, это заразительно
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о 39-летнем нападающем национальной команды Криштиану Роналду.

«Не так много игроков добились того, чего добился он. Он служит примером во многих смыслах. Оказаться единственным футболистом, который провёл более 200 матчей за свою сборную, — тоже серьёзное достижение.

Что меня неизменно удивляет в Криштиану — то, как он бросает вызов своему возрасту. После каждой тренировки мы с коллегами поражаемся: что игрок, который добился уже всего и который может сам дозировать нагрузки на занятиях, мотивирован стремлением к победам. Он одержим желанием быть лучшим, одержим идеей совершенства, которого он хочет достичь в карьере. Это заразительно.

Молодые игроки, прибывая в расположение сборной, видят человека, игрока и кумира, на которого они равнялись. Его поведение не поддаётся описанию, это нечто, чем Португалия должна дорожить. Если такие футболисты, как Пепе и Роналду, будут подавать пример, будут передавать опыт, то сделают следующие поколения лучше», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

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