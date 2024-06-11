Экс-нападающий «Баварии» и «Лацио» Клозе стал главным тренером «Нюрнберга»

Бывший форвард мюнхенской «Баварии», «Лацио» и сборной Германии Мирослав Клозе возглавил «Нюрнберг». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Соцсети ФК «Нюрнберг»

Клозе — уроженец польского города Ополе. Профессиональную карьеру футболиста Мирослав начал в 1998 году в составе «Хомбурга». Клозе выступал за сборную Германии, является чемпионом мира 2014 года, серебряным призёром чемпионата мира 2002 года и Евро-2008, обладателем бронзы мировых чемпионатов 2006 и 2010 годов, Евро-2012.

Мирослав занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира — 16 мячей. Он единственный футболист-обладатель четырёх медалей в истории чемпионатов мира. Клозе — лучший бомбардир в истории сборной Германии с 71 голом.