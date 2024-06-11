Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Мартинес — об игре за сборную: снова вспоминаешь о том, как рос со своими мечтами

Роберто Мартинес — об игре за сборную: снова вспоминаешь о том, как рос со своими мечтами
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о знакомстве с игроками национальной команды, а также описал чувства от игры за сборную.

«Я всегда считаю, что при объявлении первого состава вы не можете просто назвать игроков. Важно знать личность, стоящую за каждым игроком. Что касается Португалии, есть длинный список игроков, которым может быть сложно попасть в национальную команду. Я путешествовал по всему миру, ездил в Испанию и Португалию, Англию и Италию, Саудовскую Аравию… Я должен был встретиться с каждым игроком. Это были простые разговоры о том, как у них дела, как идёт карьера. Это важно, потому что я всегда считаю, что необходимо создать правильную атмосферу в раздевалке.

Очевидно, в начале каждого пути всегда появляется огромная положительная энергия: есть небольшой азарт, все начинают с чистого листа. Игра за сборную — это чувство, что ты возвращаешься домой и снова вспоминаешь о том, как рос со своими мечтами. И это нечто особенное — очень позитивное», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Тренер сборной Португалии: Роналду одержим желанием быть лучшим, это заразительно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android