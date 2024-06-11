Роберто Мартинес — об игре за сборную: снова вспоминаешь о том, как рос со своими мечтами

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о знакомстве с игроками национальной команды, а также описал чувства от игры за сборную.

«Я всегда считаю, что при объявлении первого состава вы не можете просто назвать игроков. Важно знать личность, стоящую за каждым игроком. Что касается Португалии, есть длинный список игроков, которым может быть сложно попасть в национальную команду. Я путешествовал по всему миру, ездил в Испанию и Португалию, Англию и Италию, Саудовскую Аравию… Я должен был встретиться с каждым игроком. Это были простые разговоры о том, как у них дела, как идёт карьера. Это важно, потому что я всегда считаю, что необходимо создать правильную атмосферу в раздевалке.

Очевидно, в начале каждого пути всегда появляется огромная положительная энергия: есть небольшой азарт, все начинают с чистого листа. Игра за сборную — это чувство, что ты возвращаешься домой и снова вспоминаешь о том, как рос со своими мечтами. И это нечто особенное — очень позитивное», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.