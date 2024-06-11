Корнеев: Дзюбе можно задуматься о завершении карьеры

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев ответил на вопрос по поводу будущего Артёма Дзюбы, который покинул стан железнодорожников этим летом. Накануне в соцсетях всплыло свежее совместное фото Дзюбы и главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого из парка развлечений в Китае.

«Дзюба будет играть в Китае? Думаю, Артём должен очень хорошо оценить свой следующий шаг, так как если это будет повторение прошлого сезона, то можно задуматься о возможном завершении карьеры игрока. Пожелаем ему удачи в выборе!» – приводит слова Игоря Корнеева Metaratings.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.