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Игрок «Локомотива» Щетинин переходит в «Факел» на правах аренды — источник

Игрок «Локомотива» Щетинин переходит в «Факел» на правах аренды — источник
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18-летний полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин продолжит карьеру в «Факеле». Воронежцы арендуют игрока железнодорожников. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Отметим, что «Чемпионат» первым сообщил об интересе команды из Воронежа к Щетинину.

Щетинин является воспитанником академии железнодорожников. За первую команду 18-летний хавбек провёл восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-зелёными рассчитан до лета 2026 года.

В ноябре 2022 года в игре с «Пари Нижний Новгород» в 6-м туре группового этапа Кубка России с «Локомотивом» Михаил Щетинин провёл свой первый официальный матч за железнодорожников. Футболист вышел на замену в концовке встречи.

«Факел» завершил сезон чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице.

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