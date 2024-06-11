Игрок «Локомотива» Щетинин переходит в «Факел» на правах аренды — источник

18-летний полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин продолжит карьеру в «Факеле». Воронежцы арендуют игрока железнодорожников. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Отметим, что «Чемпионат» первым сообщил об интересе команды из Воронежа к Щетинину.

Щетинин является воспитанником академии железнодорожников. За первую команду 18-летний хавбек провёл восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-зелёными рассчитан до лета 2026 года.

В ноябре 2022 года в игре с «Пари Нижний Новгород» в 6-м туре группового этапа Кубка России с «Локомотивом» Михаил Щетинин провёл свой первый официальный матч за железнодорожников. Футболист вышел на замену в концовке встречи.

«Факел» завершил сезон чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице.