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Рыбус: верю в сборную Польши, надеюсь на выход из группы на Евро-2024

Рыбус: верю в сборную Польши, надеюсь на выход из группы на Евро-2024
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Польский футболист «Рубина» Мацей Рыбус поделился мнением о перспективах национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

«Шансы у сборной Польши есть, но группа очень тяжёлая. Я верю в ребят. Надеюсь, что они сумеют выйти из группы. На что может претендовать сборная Польши? Не знаю, сначала надо подготовиться к первой игре, а дальше посмотрим», – приводит слова Рыбуса Metaratings.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Польши начнёт свой путь на турнире с группы D, где её соперниками станут национальные команды Нидерландов, Австрии и Франции.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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