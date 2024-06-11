Экс-нападающий «Ювентуса» Трезеге: Франция — фаворит Евро-2024

Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что сборная Франции является фаворитом предстоящего чемпионата Европы — 2024.

«Франция – фаворит. Что касается Италии, то Спаллетти ясно дал понять, что им не нужно прикрываться своей историей, они должны стать одними из главных героев. Они выросли и теперь должны побеждать», – приводит слова Трезеге CalcioMercato.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Франции начнёт свой путь на турнире с группы D, где её соперниками станут национальные команды Австрии, Нидерландов и Польши.