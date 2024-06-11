Шаронов оценил игру «Рубина» при Рахимове

Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов оценил игру казанской команды под руководством нынешнего главного тренера Рашида Рахимова. Он отметил, что «Рубин» делает ставку на оборону, силовой футбол и контратаки. В то же время Шаронов считает, что такую философию игры выбрал не сам тренер, а руководством казанского клуба.

«Я не могу сказать, нравится или не нравится мне игра «Рубина» при Рахимове, но я вижу, как они играют. Это вопрос вкуса. Философию выбирает клуб, а не тренер, в моём понимании. Какой футбол они хотят видеть, потому что команда играет для болельщиков.

Все прекрасно видят, во что играет «Рубин» и на что у них акцент. Организация игры «5-4-1». Много забивают за счёт контратак, акцент на дуэли. Команда очень хорошо организована в обороне и за счёт этого добилась того результата, которого они добились», — приводит слова Шаронова «Татар-информ».

Напомним, Рахимов был назначен на должность главного тренера «Рубина» в апреле 2023 года. По итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги казанский клуб набрал 42 очка и расположился на восьмой строчке. Всего под руководством Рахимова «Рубин» провёл 44 матча во всех турнирах, в которых 19 раз победил, 10 раз сыграл вничью и 15 раз потерпел поражение.