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В сборной Польши рассказали о состоянии Роберта Левандовского

В сборной Польши рассказали о состоянии Роберта Левандовского
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Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж рассказал о состоянии нападающего Роберта Левандовского, а также высказался о травме форварда Кароля Свидерски. Напомним, Свидерски покинул поле в товарищеском матче своей национальной команды с Турцией (2:1) почти сразу после забитого гола. Футболист неудачно отпраздновал забитый мяч и был заменён спустя шесть минут из-за проблем с коленом. Левандовски также досрочно покинул поле на 32-й минуте игры.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
10 июня 2024, понедельник. 21:45 МСК
Польша
Окончен
2 : 1
Турция
1:0 Свидерски – 12'     1:1 Йылмаз – 77'     2:1 Залевски – 90'    

«У Роберта небольшое повреждение. Cерьёзных проблем быть не должно. Кароль вывихнул голеностопный сустав. Только после тестов станет известно, в каком он состоянии», — приводит слова Пробежа RMF.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня. На групповой стадии турнира сборная Польши встретится с Нидерландами, Австрией и Францией.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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