В сборной Польши рассказали о состоянии Роберта Левандовского

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж рассказал о состоянии нападающего Роберта Левандовского, а также высказался о травме форварда Кароля Свидерски. Напомним, Свидерски покинул поле в товарищеском матче своей национальной команды с Турцией (2:1) почти сразу после забитого гола. Футболист неудачно отпраздновал забитый мяч и был заменён спустя шесть минут из-за проблем с коленом. Левандовски также досрочно покинул поле на 32-й минуте игры.

«У Роберта небольшое повреждение. Cерьёзных проблем быть не должно. Кароль вывихнул голеностопный сустав. Только после тестов станет известно, в каком он состоянии», — приводит слова Пробежа RMF.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня. На групповой стадии турнира сборная Польши встретится с Нидерландами, Австрией и Францией.