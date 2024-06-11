Хавбеку «Барселоны» де Йонгу не проведут операцию, игрок не сыграет на Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг пропустит чемпионат Европы — 2024 из-за травмы. Ему не будут делать операцию, игрок не успеет восстановиться даже к финальному матчу турнира, сообщает испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Напомним, 27-летний полузащитник получил повреждение голеностопа в конце минувшего апреля и выбыл до конца клубного сезона. Однако 29 мая пресс-служба сборной Нидерландов объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024, куда де Йонг был включён.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.