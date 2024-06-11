Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: кто-то в «Химках» поверил в Слишковича. Иногда эмоциональные вещи срабатывают

Червиченко: кто-то в «Химках» поверил в Слишковича. Иногда эмоциональные вещи срабатывают
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».

«Если правда, что в «Химках» хотят попробовать Слишковича… Видите, иногда эмоциональные вещи срабатывают. Кто-то в него поверил. Возня всегда происходит. Все борются за место под солнцем. Хотя «Химки» не такая команда, где хороший бюджет и есть за что сражаться в плане трансферных расходов. Думаю, что уход Талалаева — это отсутствие взаимопонимания по усилению команды перед новым сезоном», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее стало известно, что руководство «Химок» приняло решение отправить Андрея Талалаева в отставку. Сообщалось, что одним из кандидатов на замену Талалаеву является Владимир Слишкович, ранее работавший в «Спартаке». Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023. Отметим, что «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

Материалы по теме
Мор — о возможном уходе Талалаева из «Химок»: я в недоумении
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android