Андрей Червиченко: Талалаев — непростой персонаж, работать с ним непросто

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о возможном увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».

«Талалаев — персонаж непростой. Отношение к нему у многих футбольных людей неоднозначное. Говорит-то он красиво, но, насколько я в курсе, с ним непросто работать, причём абсолютно во всех отношениях.

Возможно, Талалаев попросил какого-то серьёзного усиления для РПЛ, в чём, скорее всего, ему было отказано», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Химок». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.