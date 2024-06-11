Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА заплатит «Барселоне» за де Йонга, который не сыграет на Евро-2024 из-за травмы

УЕФА заплатит «Барселоне» за де Йонга, который не сыграет на Евро-2024 из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заплатит € 50 тыс. «Барселоне» за полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга. Напомним, ранее стало известно, что хавбек не сыграет на Евро-2024 из-за травмы.

27-летний полузащитник получил повреждение голеностопа в конце минувшего апреля и выбыл до конца клубного сезона. Однако 29 мая пресс-служба сборной Нидерландов объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024, куда де Йонг был включён.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Хавбеку «Барселоны» де Йонгу не проведут операцию, игрок не сыграет на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android