УЕФА заплатит «Барселоне» за де Йонга, который не сыграет на Евро-2024 из-за травмы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заплатит € 50 тыс. «Барселоне» за полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга. Напомним, ранее стало известно, что хавбек не сыграет на Евро-2024 из-за травмы.

27-летний полузащитник получил повреждение голеностопа в конце минувшего апреля и выбыл до конца клубного сезона. Однако 29 мая пресс-служба сборной Нидерландов объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024, куда де Йонг был включён.

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Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.