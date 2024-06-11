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Валерий Непомнящий: Талалаев несильно пострадает от неустойки в «Химках»

Валерий Непомнящий: Талалаев несильно пострадает от неустойки в «Химках»
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новости о возможной отставке Андрей Талалаева из подмосковных «Химок».

«За рубежом были подобные примеры с неустойками. Там увольняли тренеров и после чемпионства, и платили большие неустойки. У меня нет оценки, в чём дело в «Химках». Но, думаю, Андрей Викторович несильно пострадает от неустойки — ни морально, ни материально.

Для меня всегда было загадкой, как работодатель относится к подбору специалистов и критериям, которыми они пользуются при назначении и увольнении. Для меня это непонятная структура. Я никогда никого не принимал на работу и не увольнял», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Химок». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.

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