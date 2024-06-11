Стало известно, кто выйдет в стартовом составе сборной Германии на матч открытия Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман определился со стартовым составом на матч открытия чемпионата Европы — 2024 с Шотландией. Об этом сообщает Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на BILD.

По информации источника, в стартовом составе немцев появятся Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Антонио Рюдигер, Максимилиан Миттельштедт, Тони Кроос, Роберт Андрих, Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган, Флориан Вирц и Кай Хаверц.

Также сообщается, что Никлас Фюллькруг, Лерой Зане и Паскаль Гросс — это три игрока, которые, по мнению Нагельсмана, входят в «расширенный состав стартовых одиннадцати» и, таким образом, имеют наибольшие шансы на получение игрового времени.

Напомним, матч Германия — Шотландия состоится 14 июня. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.