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Корнеев: сотрудничество с «Янг Африканс» может открыть для ЦСКА новые возможности

Корнеев: сотрудничество с «Янг Африканс» может открыть для ЦСКА новые возможности
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев прокомментировал возможное заключение партнёрского соглашения между ЦСКА и клубом из Танзании «Янг Африканс».

«Это может открыть для ЦСКА новые возможности как в спортивном, так и в финансовом плане. В клубе точно понимают, зачем они это делают», – приводит слова Корнеева Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что ЦСКА близок к заключению соглашения о сотрудничестве с футбольным клубом из Танзании «Янг Африканс». Этот клуб является 25-кратным чемпионом Танзании. В прошлом сезоне команда в очередной раз стала победителем местного чемпионата. ЦСКА завершил сезон-2023/2024 РПЛ на шестом месте, набрав 48 очков. 6 июня московский клуб на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Ранее армейцев возглавлял российский специалист Владимир Федотов.

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