«Акрон» договорился о трансфере защитника португальского «Насьоналя» Паулу Витора

Новичок Российской Премьер-Лиги «Акрон» договорился о переходе защитника португальского «Насьоналя» Паулу Витора. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера составит € 450 тыс.

В минувшем сезоне 22-летний бразильский защитник провёл 32 матча во втором дивизионе Португалии. Также на счету Витора три матча в Кубке португальской лиги и четыре игры в Кубке Португалии. Интерне-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 450 тыс.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.