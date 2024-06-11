Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой высказался о слухах о возможном назначении Слишковича главным тренером «Химок»

Мостовой высказался о слухах о возможном назначении Слишковича главным тренером «Химок»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на новости о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера «Химок».

«Когда Слишкович уходил из «Спартака», я говорил, что у него наверняка есть предложение в одиночной работе. Достойная или недостойная кандидатура, пока говорить рано, потому что в футболе всё определяет результат. При нём в «Спартаке» всё было нормально, но до этого в клубе почему-то был посторонний человек по объявлению, который два года издевался», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что руководство «Химок» приняло решение отправить Андрея Талалаева в отставку. Сообщалось, что одним из кандидатов на замену Талалаеву является Владимир Слишкович, ранее работавший в «Спартаке».

Материалы по теме
Червиченко: кто-то в «Химках» поверил в Слишковича. Иногда эмоциональные вещи срабатывают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android