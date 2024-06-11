Экс-тренер «Урала» Матвеев оценил назначение Евгения Аверьянова главным тренером

Бывший тренер «Урала» Юрий Матвеев оценил назначение Евгения Аверьянова главным тренером команды.

«Евгений Геннадьевич давно входит в тренерский штаб «Урала» и работал со многими специалистами, поэтому набрался опыта. Когда-то надо начинать — здесь всё логично. Томаров — человек, который недавно работал в Первой лиге и знает все реалии. А Олег Шатов — это наша легенда, являющийся нашим воспитанником. У него богатый опыт за плечами. Всё по делу. Пожелаем удачи тренерскому штабу. Будем наблюдать и анализировать», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, о назначении Аверьянова «Урал» объявил сегодня, 10 июня. В тренерский штаб специалиста также войдут экс-игрок «Урала» и сборной России Олег Шатов и бывший сотрудник «Уфы» Сергей Томаров.