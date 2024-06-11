Сергей Песьяков: ради интереса сходил бы к спортивному психологу

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, сталкивался ли он с эмоциональным выгоранием. Футболист также отметил, что сходил бы к спортивному психологу ради интереса.

– Когда вы допускаете ошибку, сталкиваетесь с эмоциональным выгоранием?

– Про выгорание, наверное, сложно говорить. Я в течение всей своей карьеры старался любую ошибку переварить работой. Больше, чаще работать. Конечно, переживаю, потому что вы сами видите, как общественностью воспринимается ошибка. Помогают только работа и время с семьёй.

– После ошибок когда-нибудь были мысли обратиться к спортивному психологу?

– Никогда не обращался, ни с кем не общался на эту тему. В целом было бы интересно послушать. Я бы ради интереса сходил, – приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, в конце мая «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Сергеем Песьяковым. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».