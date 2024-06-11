Роналду: хочу быть тем, на кого могут равняться партнёры и считать примером для подражания

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как проявляет свои лидерские качества.

«У каждого профессионального игрока свой стиль. Я думаю, что лидерство основано на том, кем мы являемся, как мы себя чувствуем и чему мы научились на своём профессиональном пути. Я стараюсь вести за собой таким образом, который считаю продуктивным. Я хочу быть игроком, который помогает другим, кем-то, на кого могут равняться мои партнёры, считать примером для подражания, и быть хорошим профессионалом.

Мне нравится быть примером, я часто это говорю. Я не из тех, кто много говорит, но мне нравится демонстрировать партнёрам, кем я являюсь. Если ситуация складывается плохо, если всё идёт не так, как хотелось бы, нужно понимать, как успокоить или поддержать игроков. Когда же всё идёт удачно, надо просто быть рядом и работать вместе на благо команды.

У каждого лидера свои особенности. Но в нашей команде много игроков, которых можно назвать лидерами. Думаю, что это одна из причин, почему у нас такая классная команда», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.