Далер Кузяев рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«Буду ли смотреть чемпионат Европы? Может, какие‑нибудь топ‑вывески, а так маловероятно. Я буду болеть за Венгрию, потому что там играет мой одноклубник Лоик Него. И вторая, наверное, Франция», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.