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Матс Хуммельс покинет «Боруссию» Д, если клуб не уволит Эдина Терзича — Sky Sport Germany

Матс Хуммельс покинет «Боруссию» Д, если клуб не уволит Эдина Терзича — Sky Sport Germany
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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс с высокой долей вероятности покинет команду этим летом, если руководство «шмелей» оставит главного тренера Эдина Терзича на своём посту в клубе. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, между тренером и игроком сложились натянутые отношения, несмотря на хорошую игру защитника в прошлом сезоне. Например, Хуммельс неоднократно критиковал тактику Терзича в определённых матчах.

Сообщается, что в случае ухода из «Боруссии» Д Хуммельс может попробовать свои силы в МЛС или Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 35-летний Хуммельс принял участие в 40 матчах «Боруссии» Д во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом истекает в конце июня.

Напомним, ранее Хуммельс в составе дортмундской «Боруссии» уступил в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 мадридскому «Реалу».

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