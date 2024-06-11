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«Митаю суждено побить все рекорды». В Англии похвалили защитника «Локо» в преддверии Евро

«Митаю суждено побить все рекорды». В Англии похвалили защитника «Локо» в преддверии Евро
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Британское издание The Guardian опубликовало гайд о каждом футболисте, который примет участие на Евро-2024. Отдельная статься посвящена защитнику сборной Албании и московского «Локомотива» Марио Митаю.

«Левому защитнику Марио Митаю, которого главный тренер национальной команды Силвиньо назвал «лучшим игроком в истории», похоже, суждено побить все рекорды. В 17 лет он стал самым молодым зарубежным футболистом, выступавшим за афинский АЕК, а затем — вторым самым молодым игроком, дебютировавшим за сборную Албании.

Никто не ожидал, что он выйдет в стартовом составе в отборочных матчах, но он преуспел, показав, что гонорар в размере € 3 млн, который московский «Локомотив» заплатил за игрока через несколько дней после его 19-летия, был оправдан. «Я тоже был удивлён таким гонораром», — признался Митай.

Он начал свой сезон в России не лучшим образом из-за номера футболки, который он выбрал. «В моей карьере всегда было число 12, поэтому я выбрал его и здесь. Я не знал, что это номер болельщиков «Локомотива». После негативной реакции я изменил его на 21», — объяснил он. Он станет самым молодым игроком сборной Албании, который выступит на Евро этим летом», — говорится в статье The Guardian.

Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 албанцы сыграют в группе В с Испанией, Хорватией и Италией.

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