Сергей Песьяков: мне хватило 15 минут, чтобы сказать: «Сафонов — топ»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос, способен ли вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов играть в команде уровня «ПСЖ».

«Могу по нему сказать, что он – топ. Мне в сборной понадобилось 15 минут, чтобы это понять. Я увидел и говорю: «Это топище». Не знаю, какая будет у него карьера.

В чём он хорош? Во всём. Во вратарском плане он очень резкий, может сорваться, прыгучий, он умеет играть ногами, руками, выбрасывает далеко мяч», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

Ранее также источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что в «ПСЖ» ожидают прибытия Сафонова в клуб к 15 июля, когда начнутся сборы команды.

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