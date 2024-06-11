«Ювентус» объявил об уходе своего форварда в «Крузейро»

Нападающий «Ювентуса» Кайо Жорже продолжит карьеру в бразильском «Крузейро». Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

«Теперь в его карьере начинается новый этап – и снова в Бразилии. Удачи тебе в будущем, Кайо!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Ювентуса»

22-летний Кайо Жорже пополнил состав «Ювентуса» летом 2021 года. Он перешёл из бразильского «Сантоса». Футболист имеет на своём счету 11 матчей в составе основной туринской команды, в которых не отметился ни единым результативным действием. Минувший сезон Кайо провёл в аренде во «Фрозиноне», где отыграл 22 матча, забил три гола и оформил одну голевую передачу. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 4 млн.