Агент Тюкавина: Константин мог выбрать и «Зенит»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы 21-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос, были ли у его клиента реальные предложения от других клубов в последние пару лет до пролонгации трудового соглашения с бело-голубыми, которое состоялось в декабре 2023 года.

— Предложения были, но он не хотел менять «Динамо» на другой клуб в России. Мы сразу обозначили, что, если вот эти наши условия выполняете, мы останемся. Нет – были предложения практически от всех московских клубов и «Зенита», это не секрет.

– «Спартак», ЦСКА?

– Да, и «Локомотив». От «Химок» не было предложения, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года: