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«Зенит» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Бешикташа» Фернандеша — источник

«Зенит» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Бешикташа» Фернандеша — источник
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«Зенит» начал официальные переговоры по переходу центрального полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает турецкий журналист Ягыз Сабунджоглу в соцсети X (ранее Twitter).

25-летний Фернандеш выступает за турецкий клуб с лета 2022 года, когда он перешёл из португальской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 6 млн. В минувшем сезоне центральный полузащитник сыграл за «Бешикташ» 45 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт Фернандеша с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.

Напомним, «Бешикташ» завершил минувший сезон турецкой Суперлиги на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 56 очков по итогам всех 38 туров.

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