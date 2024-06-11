«Он завоевал признание и доверие в России». В Англии оценили адаптацию Бабича в «Спартаке»

Британское издание The Guardian опубликовало гайд о каждом футболисте, который примет участие на Евро-2024. Отдельная статься посвящена защитнику сборной Сербии и московского «Спартака» Срджану Бабичу.

«Он серб. Это помогает нам понимать друг друга. Но даже если русский и сербский языки не очень похожи, Бабич именно такой игрок – он понимает всё на поле раньше других», — говорит о нём футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов.

Бабич, как и многие другие игроки сборной, был частью команды, которая стала чемпионом мира среди юношей до 20 лет в Новой Зеландии в 2015 году. Однако после этого ему потребовались годы, чтобы обрести стабильность.

Проведя некоторое время в Испании с «Альмерией», он перебрался в Россию, что вызвало обвинения в адрес его бывшего клуба в нарушении санкций против России. Бабич завоевал признание и доверие в России – теперь он борется за место в стартовом составе сборной Сербии этим летом», — говорится в статье The Guardian.

В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Сербии начнёт свой путь на турнире в группе C, где её соперниками станут национальные команды Англии, Дании и Словении.