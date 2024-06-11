Агент: не могу точно сказать, что следующий сезон Тюкавин проведёт в «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы 21-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался относительно будущего своего клиента.

– Можете точно сказать, что следующий сезон Тюкавин проведёт в «Динамо»?

– Нет.

– Отступные для европейских клубов – € 20 млн?

– Да, где-то близко к этому.

– Отпустит ли его «Динамо» за € 15 млн или у них чёткая позиция – € 20 млн и ни евро меньше?

– Думаю, не отпустит, это не тот вариант. Он у них ведущий игрок, даёт результат. Для российских клубов отступные даже не прописывали, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Тюкавин пролонгировал контракт с бело-голубыми в декабре 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года: