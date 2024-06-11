Андрей Талалаев высказался по поводу своего возможного увольнения из «Химок»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о своём увольнении из подмосковной команды.

«У меня сейчас романтический ужин с женой. Нахожусь в отпуске. Вчера никому не отвечал, у нас тут плюс +3 часовых пояса, поэтому уже спал. Если кто-то в этот период, как говорят, опубликовал мои слова, то не верьте. Сегодня с утра увидел – 122 sms-ки! Конечно, сначала позвонил маме.

Что по ситуации с моим увольнением? Как говорил классик – не читайте до обеда советских газет. Вам интересны мои планы? 15 июня прилечу в Москву, 16-го встречусь с руководством «Химок». Звонили ли из «Химок»? Нет, не звонили», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о решении руководства «Химок» уволить Андрея Талалаева после выхода клуба в РПЛ. Подмосковный клуб рассматривает назначение бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. Помимо Слишковича, клуб наравне с ним рассматривает Игнашевича.