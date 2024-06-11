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Егор Титов выступил за проведение товарищеского матча между Россией и Казахстаном

Егор Титов выступил за проведение товарищеского матча между Россией и Казахстаном
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов оценил идею проведения товарищеского матча между сборными России и Казахстана.

«Конечно, хотел бы увидеть товарищеский матч Россия — Казахстан. Не стал бы смотреть на эту игру как на противостояние Карпина и Черчесова, смотрел бы как на очередной интересный матч нашей сборной. Тем более что в Казахстане очень любят российский футбол, следят за ним. Поэтому думаю, что любой матч этих сборных вызовет аншлаг. Так что почему бы и нет. А то, что там теперь работает Черчесов — тоже хороший знак», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Ранее сборную Казахстана возглавил Станислав Черчесов, который работал с российской национальной командой с 2016 по 2021 год.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине. Свой последний товарищеский матч команда Валерия Карпина провела 7 июня. Она сыграла с Беларусью в Минске. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:0.

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