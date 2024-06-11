Сборная Азербайджана обыграла Казахстан, совершив камбэк по ходу товарищеского матча

Завершился товарищеский матч между сборными Азербайджана и Казахстана. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.
На второй минуте счёт в матче открыл защитник сборной Казахстана Ян Вороговский. На 28-й полузащитник Максим Самородов укрепил преимущество гостей.
На 42-й минуте нападающий Махир Эмрели отыграл один мяч хозяев. На 51-й минуте полузащитник Эмин Махмудов сравнял счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. На 73-й минуте защитник Турал Байрамов забил победный мяч сборной Азербайджана.
Напомним, последний раз команды встречались в 6-м туре третьей группы Лиги наций в сентябре 2022 года. В том противостоянии сборная Азербайджана обыграла Казахстан со счётом 3:0.
Евро-2024: итоговый список команд:
- 11 июня 2024
-
19:08
-
19:06
-
19:05
-
18:59
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:47
-
18:45
-
18:45
-
18:44
-
18:38
-
18:34
-
18:27
-
18:27
-
18:19
-
18:18
-
18:13
-
18:11
-
18:08
-
18:07
-
18:00
-
18:00
-
17:52
-
17:52
-
17:49
-
17:43
-
17:43
-
17:37
-
17:34
-
17:29
-
17:27
-
17:26
-
17:20
-
17:16