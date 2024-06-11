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Сборная Азербайджана обыграла Казахстан, совершив камбэк по ходу товарищеского матча

Сборная Азербайджана обыграла Казахстан, совершив камбэк по ходу товарищеского матча
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Завершился товарищеский матч между сборными Азербайджана и Казахстана. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
11 июня 2024, вторник. 17:00 МСК
Азербайджан
Окончен
3 : 2
Казахстан
0:1 Вороговский – 2'     0:2 Самородов – 28'     1:2 Эмрели – 42'     2:2 Махмудов – 51'     3:2 Байрамов – 73'    

На второй минуте счёт в матче открыл защитник сборной Казахстана Ян Вороговский. На 28-й полузащитник Максим Самородов укрепил преимущество гостей.

На 42-й минуте нападающий Махир Эмрели отыграл один мяч хозяев. На 51-й минуте полузащитник Эмин Махмудов сравнял счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. На 73-й минуте защитник Турал Байрамов забил победный мяч сборной Азербайджана.

Напомним, последний раз команды встречались в 6-м туре третьей группы Лиги наций в сентябре 2022 года. В том противостоянии сборная Азербайджана обыграла Казахстан со счётом 3:0.

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