Сборная Азербайджана обыграла Казахстан, совершив камбэк по ходу товарищеского матча

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Завершился товарищеский матч между сборными Азербайджана и Казахстана. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

На второй минуте счёт в матче открыл защитник сборной Казахстана Ян Вороговский. На 28-й полузащитник Максим Самородов укрепил преимущество гостей.

На 42-й минуте нападающий Махир Эмрели отыграл один мяч хозяев. На 51-й минуте полузащитник Эмин Махмудов сравнял счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. На 73-й минуте защитник Турал Байрамов забил победный мяч сборной Азербайджана.

Напомним, последний раз команды встречались в 6-м туре третьей группы Лиги наций в сентябре 2022 года. В том противостоянии сборная Азербайджана обыграла Казахстан со счётом 3:0.

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