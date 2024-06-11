Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия — Ирландия: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 21:45

Португалия — Ирландия: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 21:45
Комментарии

Сегодня, 9 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между сборной Португалии и национальной командой Ирландии. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
11 июня 2024, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная Португалии выступит на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Команда сыграет в группе F с Грузией, Турцией и Чехией.

Чемпионат Европы по футболу — 2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android