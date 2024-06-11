Португалия — Ирландия: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 9 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между сборной Португалии и национальной командой Ирландии. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
11 июня 2024, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, сборная Португалии выступит на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Команда сыграет в группе F с Грузией, Турцией и Чехией.
Чемпионат Европы по футболу — 2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд
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