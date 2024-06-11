«Торпедо» Кутаиси объявило о переходе экс-игрока «ПСЖ» и «Ливерпуля»

Бывший защитник сборной Франции и английского «Ливерпуля» Мамаду Сако станет новым игроком кутаисского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт грузинского клуба.

Футболист завтра, 12 июня прибудет в Тбилиси для прохождения медицинского обследования. А уже 13 июня примет участие в своей презентации, на которой подпишет контракт с «Торпедо».

Напомним, Сако является воспитанником «Пари Сен-Жермен», за который выступал до 2013 года, после чего перешёл в «Ливерпуль» за € 19 млн. В 2016 году Мамаду попал в допинговый скандал, после которого ушёл в аренду в «Кристал Пэлас». Через год «орлы» выкупили его за € 28,2 млн. Последним клубом Сако был «Монпелье», из которого он ушёл после драки с главным тренером осенью 2023 года.

После 14 туров в нынешнем сезоне чемпионата Грузии «Торпедо» находится на четвёртом месте с 23 очками.