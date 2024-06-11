Сергей Песьяков: написал Акинфееву, чтобы он не заканчивал карьеру

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос, согласен ли он с позицией голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева о том, что нужно играть, пока дают такую возможность.

«После игры со «Спартаком» Игорь мне написал слова поддержки, мы обменялись парой слов. Я пожелал ему, чтобы он не заканчивал, написал: «Игорь, не заканчивай карьеру, порадуй меня как болельщика своей игрой». Если он продлил контракт, значит, он чувствует силу, может соответствовать уровню. Знаю, что у него есть какие-то проблемы, ограничения в тренировках. Но раз принял такое решение, думаю, оно осознанное», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, на текущий момент Акинфееву 38 лет. Он выступает за взрослую команду ЦСКА с 2003 года. За этот период он принял участие в 765 матчах во всех турнирах, 318 из которых он отыграл «на ноль».

В минувшем сезоне Акинфеев принял участие в 27 матчах во всех турнирах, девять из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Евро-2024: итоговый список команд: