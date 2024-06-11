«Он на ноги меня поставил». Сергей Песьяков — о работе с Виталием Кафановым

Бывший голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от работы с тренером вратарей клуба Виталием Кафановым.

«Какую роль в «Ростове» для меня сыграл Виталий Кафанов? Ключевую, на ноги меня поставил, здесь лучше и не скажешь.

В игровом плане со мной достаточно просто, я готов к каким-то изменениям. Никогда не спорил ни с одним тренером. Начали мы с ним с простого. Виталию Витальевичу ничего не надо было делать, его тренировочный процесс позволяет тебе прогрессировать, это грамотно подобранные упражнения. Идёшь на тренировку и думаешь: «Блин, сделали бы сегодня конкретное упражнение». Приходишь – и оно. Он чувствует это. Он сам в интервью говорил, что у него нет какого-то конспекта», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт»

Напомним, в конце мая «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Сергеем Песьяковым. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».