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«ПСЖ» готов в ближайшее время завершить переход Матвея Сафонова — Фабрицио Романо

«ПСЖ» готов в ближайшее время завершить переход Матвея Сафонова — Фабрицио Романо
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов близок к тому, чтобы стать игроком французского «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, переход практически завершён. Французский клуб заплатит «Краснодару» за Сафонова € 20 млн и готов в ближайшее время оформить трансфер голкипера.

Напомним, ранее Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

Ранее также источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что в «ПСЖ» ожидают прибытия Сафонова в клуб к 15 июля, когда начнутся сборы команды.

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