Тренер «Динамо»: гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался на тему гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Напомним, за последние 10 лет сине-бело-голубые становились чемпионами России семь раз.

«К тому моменту, как я приехал в Россию, «Зенит» спокойно выигрывал чемпионство, и к 25-му туру было всё ясно. В этом году получилось так, что интрига сохранялась до последней игры. Можно сказать, что гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась. Но следующий сезон всё покажет», — приводит слова Лички «РИА Новости Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

Фанаты «Динамо» проводили команду на стадион «Краснодар»: