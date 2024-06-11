«Нужно уважать себя». Сергей Юран раскритиковал приток иностранных тренеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран подверг критике тенденцию приглашения иностранных специалистов в клубы Российской Премьер-Лиги.

«К сожалению, сейчас мы наблюдаем нашествие специалистов с Балкан. Я считаю, что это неуважение к российским тренерам, тем более что в данный момент нет еврокубков. Нужно доверять отечественным тренерам. Скоро половину лиги будут тренировать иностранцы, хотя это российский футбол, с историей, с великими тренерами. Тот же Романцев не сразу становился великим тренером, Юрий Павлович Сёмин, Валерий Георгиевич Газзаев, они проходили определённый этап, становились мэтрами. Но, к сожалению, сейчас такая тенденция.

Мы уже обжигались на иностранных тренерах, они приходят, чего добиваются? У нас работали иностранные тренеры, бывают исключения, как Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, но они уже к нам пришли, добившись в Европе значительных успехов. А сейчас тренеры, которые ничего не добились в солидных чемпионатах Европы, приезжают к нам работать, печально на это всё смотреть. Нужно уважать себя, мы не какая-то Финляндия, Швеция, Люксембург, мы — Россия, немного сердце щемит, когда такое видишь», — приводит слова Юрана ТАСС.

Напомним, накануне московский ПФК ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова, а на его место назначил серба Марко Николича. При этом многие фанаты ждали на тренерском мостике армейцев Сергея Игнашевича. Похожая ситуация произошла в «Спартаке» — клуб назначил Деяна Станковича, хотя в СМИ ходили слухи о Валерии Карпине и Станиславе Черчесове.