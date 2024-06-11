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В Бразилии считают слишком мягким наказание в виде тюрьмы за расизм в адрес Винисиуса

В Бразилии считают слишком мягким наказание в виде тюрьмы за расизм в адрес Винисиуса
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Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес высказался относительно обвинительного приговора трём болельщикам «Валенсии», признанным виновными по делу о расизме в адрес вингера сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Они получили по восемь месяцев лишения свободы.

«Это решение – начало, путь вперёд, и оно показывает, насколько важно давление со стороны общества, чтобы власти действительно включились в борьбу с расизмом. Это было наказание, которое я по‑прежнему считаю мягким, но всё идёт шаг за шагом.

Расизм не исчезнет в одночасье. Решение такого уровня делает нас сильнее, чтобы продолжать борьбу. Отныне расисты должны хотя бы бояться совершить такое ужасное преступление. Только те, кто пострадал от расизма, знают размер боли», — приводит слова Родригеса официальный сайт CBF.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, эти фанаты «летучих мышей» были признаны виновными в «преступлении против моральной целостности» с отягчающим обстоятельством в виде расовой дискриминации. Помимо восьмимесячного тюремного заключения, болельщики должны будут выплатить судебные издержки.

Фанаты «Барселоны» скандируют «Винисиус, умри!»:

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